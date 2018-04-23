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Spor

Galatasaray'da 4 yıllık imza ve %100 zam!

Bu yenileme, Terim'in isteğiyle gerçekleşecek

23 Nisan 2018 18:25

Sarı-kırmızılıları ipten alan Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor maçındaki golüyle hem Galatasaray hem de kendi geleceğini kurtardı.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Cim-Bom, bir yıl daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla 4 yıllık mukavele yapacak. Terim’in isteğiyle gerçekleşecek bu yenilemeye göre, seneye 650 bin Euro alması gereken Sinan’ın yıllık ücreti 1 milyon 300 bin Euro'ya çıkarılacak ve her sene 50 bin euro artacak.

Atiker Konyaspor maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray’a şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş hem Cim-Bom’un hem de kendi geleceğini kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak. Galatasaray’daki seçimlerden bağımsız olarak, transfer için kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim’in, performansından memnun kaldığı Sinan’ın mukavelesinin 4 seneliğine uzatılıp, ücretine de yüzde 100 zam yapılmasını isteyeceği belirtildi. Böylece bu sezon 600 bin euro alan ve son senede yıllığı 650 bin euroya çıkması gereken Sinan Gümüş’ün ücreti 1.3 milyon eurodan başlamak üzere her sene 50 bin euro artarak devam edecek.

Geçen sezon bazı sorunlar yaşayan ve hatta tribünle de arası açılan Sinan Gümüş, Terim’in teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrasında kendine gelmişti. Kupada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Sinan Gümüş, ligde ise oyuna  sonradan girip çok önemli işler başardı.

Karabük maçında sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor ile Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçta, asist ve gole imza atarak 3 puanı getirmişti. Sinan Gümüş son olarak Alanya’da yine oyuna sonradan girip şampiyonluk yolunda çok kritik bir gole imza attı.

17: Ligde 15 maçta 265 dakikada görev bulabilen ve maç başına 17.6 dakika sahada kalan Sinan Gümüş, bunun karşılığını üç golle verdi. Sarı-kırmızılı futbolcu böylece 88 dakikada bir gole ulaşmış oldu.

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