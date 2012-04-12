Galatasaray'da 368. buluşma

12 Eylül 1980 darbesi yüreklerde birçok yara bıraktı. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar, fişlenenler, işlerinden olanlar 'siyasi mülteci' olarak yurtdışına gidenler, yurttaşlıktan çıkarılanlar... O dönemin en gizli ve hâlâ daha birçok yüreği kanatan kısmı ise gözaltı ya da tutukluluk sırasında yaşamını yitirenler.

12 Eylül sonrası, 650 bin kişi 90 güne varan gözaltı sürelerinde ağır işkence gördü. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istenilirken, 517 kişiye idam cezası verildi. Askeri Yargıtay 124 kişinin idam cezasını onayladı. Haklarında idam cezası verilen 18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu ve 1 ASALA militanı olmak üzere 50 kişi asıldı.

Cezaevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 299. Ölenler için açlık grevinden, kaçarken ya da intihardan öldü denildi. Doğal ölüm raporu verilenler de oldu. 171 kişinin ise 'işkenceden öldüğü' belgelendi. Kuşkulu ölümlere gelince sayı hafife alınamayacak kadar fazla. Toplam 300 kişi 'kuşkulu bir şekilde' yaşamını yitirdi.

Nurettin Yedigöl de o dönemde gözaltına alınan gençlerden biriydi. 26 yaşındayken 10 Nisan 1981 tarihinde, İdealtepe'de bir eve yapılan baskında gözaltına alınmıştı genç adam. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1.Şube'de 'derilenin yüzülmesi', 'kafasına çakılan çividen elektrik verilmesi' dahil en ağır işkencelere maruz kaldı. Arkadaşlarına onun kanlar içindeki çıplak bedeni gösterilip 'konuş, yoksa senin de sonun Nurettin gibi olur. Onu öldürdük, kimse bizden hesap soramaz' dediler.

7 arkadaşı Nurettin'i siyasi şubede gördüğüne dair tanıklık etti. 'Şahidiz, işkencede öldürüldü' ifadesini verdiler. Savcılık ise 'böyle şey olmaz, devlete iftira atmayın' yorumunda bulundu.

Baba İsmail Yedigöl, başta Kenan Evren olmak üzere devletin tüm ilgili birimlerine başvurdu ama her yerden 'Nurettin’in hiç gözaltına alınmadığı' cevabı geldi. İsmail Yedigöl’ün ömrü oğlunun akıbetini öğrenmeye yetmedi. Anne Zeycan Yedigöl ise 31 yıldır oğlu Nurettin’i arıyor.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin kurduğu Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon Nurettin ve onun gibi olanlar için 14 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 12.00'da Galatasaray'da 368. kez buluşacaklar. Yedigöl Ailesi ve onlara katılanlar “Bir mezarımız olmadan, Nurettin’i kaybedenlerin ‘kimse bizden hesap soramaz’ rahatlığı son bulmadan 12 Eylül’le hesaplaşılamaz!” diyecekler.