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Spor

'Galatasaray'da 3 yönetici istifa etti' iddiası

Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray’da istifa iddiaları ortaya atıldı

26 Ağustos 2014 10:53

Spor yazarı Levent Tüzemen, karşılaşmanın ardından canlı yayında yaptığı yorumda, sarı kırmızılı kulüpte üç yöneticinin istifa ettiğini söyledi.

Galatasaray'da ciddi sorunların olduğunu öne süren Tüzemen, yönetimden ayrılan üç ismin istifalarının başkan Ünal Aysal'da olduğunu ifade etti. Bu isimlerden ikisinin Sedat Doğan ve Mehmet Cibara olduğu ileri sürüldü.

İstifa iddiasıyla ilgili Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün sorularını yanıtlayan Aysal, “Bana ulaşan bir istifa bilgisi yok. Belki doğrudur bilmiyorum. Galatasaray'da bir gelenek var önce medya sonra Galatasaray başkanı öğreniyor. Şu saate kadar bana iletilen bir istifa girişimi yok” diyerek imalı bir cevap verdi.

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