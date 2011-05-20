-GALATASARAY'DA 3. FATİH TERİM DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Galatasaray'da başkanlık görevine gelen Ünal Aysal, futboldaki en önemli hamlelerinden birini yaparak teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirirken, tecrübeli teknik adam 3. kez bu pozisyonda yer almış oldu. Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından ve kaptanlarından biri olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımdaki futbolculuk kariyeri süresince şampiyonluk kazanamazken, 4 sezon süren ilk teknik direktörlük döneminde ise tarihi başarılara imza attı. (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması sonrası, Faruk Süren'in başkanlığı döneminde 1996-97 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, 4 sezon boyunca sarı-kırmızılı takıma tarihinin en başarılı dönemini yaşattı. -4 YILDA 12 KUPA- Fatih Terim, Galatasaray'da 4 sezon süren ilk döneminde 12 kupa kaldırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste lig şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası şampiyonluğu elde eden Terim, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırarak, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve kariyerinin de zirvesine çıktı. Daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak İtalya'nın Fiorentina takımının başına geçen Terim, ardından İtalyan devi AC Milan'da kısa süreli bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı. -İKİNCİ DÖNEM HAYAL KIRIKLIĞI OLDU- Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray ile yeniden buluşması, 2002-03 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera, hayal kırıklıklarıyla akılarda kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa seçilen Özhan Canaydın'ın, ''Gönülerin teknik direktörü'' olarak yeniden göreve getirdiği Fatih Terim, büyük beklentilerin yaratıldığı sezonda ligde ve Avrupa'da takımıyla varlık gösteremedi. Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı. Ayrıca bu sezonda ezeli rakip Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi. Galatasaray'la 2003-04 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa kupasında yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na gelen sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi. Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala görevini bırakmak zorunda kalan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipteki 2. dönemini bu şekilde tamamlamış oldu. Terim'in ardından son haftalarda teknik direktörlük görevine sarı-kırmızılı ekipte futbolculuğuyla efsane olmuş Gheorghe Hagi getirildi ancak sezonu 6. olarak bitirebilen Galatasaray, 2004-05 sezonunda Avrupa kupalarına dahi katılamadı. -TRANSFERLER TUTMADI- Fatih Terim'in Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı ikinci dönemde çok sayıda yabancı futbolcu transfer edilmesine karşın, bu isimlerden beklenen verimin alınamaması dikkati çekti. Tecrübeli teknik adam sadece 2 sezonda Mohammed Adama Sarr (Senegal), Trevio Sergio Almaguer (Meksika), Jorge Felipe Loureiro (Brezilya), Fabio Pinto (Brezilya), Christian Correa Dionisio (Brezilya), Haim Michael Revivo (İsrail), Ali Mbola Lukunku (Kongo), Abel Luis Silva Xavier (Portekiz), Frank de Boer (Hollanda), Cesar Luis Prates (Brezilya), Gabriel Tamas, Ovidiu Petre ve Florin Bratu'nun (Romanya) yer aldığı 13 isimle çalıştı. Diğer yandan Terim, UEFA Kupası'nı kazanan kadroda yer alan isimlerden, Bülent Korkmaz, Arif Erdem ve Hakan Ünsal'ı son sezonunun devre arasında kadro dışı bırakmıştı. -ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR- Galatasaray'da 3. kez teknik direktörlük görevine gelen Fatih Terim'i oldukça zor bir dönem bekliyor. Tarihinin en kötü dönemini geçiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden başarılı günlerine döndürmeye çalışacak olan Terim'in önemli bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda çok sayıda değişikliğin olması beklenirken, kalan oyuncuların da psikolojik olarak hazır hale getirilmesinde Fatin Terim'e büyük görev düşecek.