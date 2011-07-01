Galatasaray'da 3. Fatih Terim dönemi başladı

T24 -

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen törende, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst ile birlikte medya mensuplarının karşısına çıkan Fatih Terim, resmi sözlemeye imza attı.





Ali Dürüst, yaptığı açıklamada, geride kalan sezonun kendileri için acı verici olduğunu aktarırken, şunları söyledi:





''Ama biz bundan ders çıkarmayı öngördük. Sportif, mali ve idari açılardan yapılanma gerekiyordu. Öncelikle Florya'yı ve futbol takımımızı emin ellere teslim etmek hepimizin düşüncesiydi.

Dolayısıyla ilk ve tek tercihimiz olan Fatih Terim'le görüştük. 'Teklif götürdük' demiyorum, görüştük. Sayın Terim de, 'Madem ihtiyacınız var' dedi ve görüşmelerimize durumu düzeltme yolunda devam edildi. Aramızdaki mutabakatı Seyrantepe kompleksimizde şereflendirmek, hem de hocamıza kendi başkanım ve kulübüm adına 'Hoşgeldin, hayırlı olsun' demek için buradayız. Gerçi 'Hoşgeldin' dememem gerekiyor, çünkü o buranın ev sahibi. İnşallah başarılı olacağız.''





Fatih Terim, resmi sözleşmeye imza koyarken, kullandığı kalemin yönetim kurulu üyesi Abdürrahim Albayrak tarafından verildiğini belirtti.





Ali Dürüst ise bunun üzerine, ''Sonuçlarına da o katlanacak artık'' yönüne espri yaptı. Bu durum gülüşmelere neden olurken, imza törenini takip eden Albayrak ise kalemin uğurlu olduğunu dile getirerek, Dürüst'e karşılık verdi.







"Bir telaşımız yok ama acelemiz var"



Terim, "Hepimizin hedefi aynı, tüm Galatasaraylıların olduğu gibi bizim de hedefimiz başarı. Başarı için bir çok yöntem var. Bu yöntemlerden bazıları da bizim arkadaşlarımızla beraber nasıl halledebiliriz dediğimiz yöntemler olacak. Eksikleri görüp süratli üzerine gitmeye çalışacağız. Bir telaşımız yok ama acelimiz var, onu da biliyoruz. Galatasaraylı Fatih yuvasına dönmüştür" şeklinde konuştu.



Terim, "Florya'yı Aslan yuvası haline getirmeyi düşünüyoruz. Florya'nın anahtarı yoktur, Florya Galatasaray'ındır. Hepimizi sevince boğacak yeni başarılar elde etmeliyiz, onun için buradayız" dedi.





"Cambiasso'yu istediğim doğrudur"



Cambiasso haberlerini doğrulayan Terim, "Onu çok istediğim doğrudur" ifadelerini kullanırken, bir kaleci bir de forvet için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.



Tecrübeli teknik adam, Arda ile ilgili merak edilenleri sorular hakkında, yıldız oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini hatIrlatarak "Hiç bir saniye onu satmayı düşünmedik. İyi bir takım yaratmak isteyen ekip, en iyi oyuncularından birini göndermek ister mi? Dolayısıyla bu tür haberlerin artık bitmesini istiyorum. Arda'dan bana gelmiş herhangi bir istek yok. Arda bir gün gelip 'Ben G.Saray'da oynamak istemiyorum' derse o zaman düşünürüz" diye konuştu.



Fatih Terim, Brezilyalı golcü Fabiano için ise, "Fabiano'dan bir haber gelmedi, arkadaşlarımız şu anda bu transfer için uğraşıyor" dedi.





"Polat'ın teklfini samimi bulmadım"



Tecrübeli teknik adam, Rijkaard görevinden ayrıldıktan sonra Adnan Polat'ın teklifini niye kabul etmediği konusuna da açıklık getirdi. Terim, "Sayın başkanla çok uzun zamandır dostluğumuz var. Polat'la bir sorunumuz olmadı. Ben Polat'a akşam da hayır dedim, sabah da. Ben o gün de söyledim, teklifi samimi bulmadım. Mecburen yapılmış bir teklif gibi geldi bana ve 'bana ihtiyacınız yok' dedim" dedi.





"Bugünkü yönetimi daha samimi buluyorum"



Polat 'ben Terim'in ayağına gitmedim' demişti ve doğruduru. Galatasaray başkanı beni ne zaman ararsa, saat kaç olursa olsun giderim. Durum bundan ibarettir. Bugünkü yönetimin ortamını daha sağlıklı ve daha samimi buluyorum" şeklinde konuştu.





Galatasaray ve Terim





Fatih Terim, Galatasaray takımıyla 1996-2000 yılları arasında 4 yıl üst üste lig şampiyonluğu yaşanan ve UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemde önemli başarılara imza atarken, 2002-2003 sezonunda başlayıp 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde ise hayal kırıklıkları yaşamıştı.







Terim'e yıllık 2 milyon euro ödenecek







Bu arada, imza töreni sonrasında Fatih Terim'e nazar boncuğu takıldı. Ardından, Terim'in basın mensuplarıyla soru-cevap bölümüne geçildi.





Galatasaray'da bugün 3 yıllık resmi sözleşme imzalanan teknik direktör Fatih Terim'e yıllık 2 milyon avro ödenecek.





Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, ''Fatih Terim'le 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için futbol takımımızın teknik direktörü olarak kontrat imzalanmıştır. Buna göre Fatih Terim'e her sezon için 2 milyon avro ücret ödenecektir. Her sezonun sonunda tarafların karşılıklı olarak kontratı feshetme hakkı bulunmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.







