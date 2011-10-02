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Spor

Galatasaray'da 3 bininci gol rakip futbolcudan ANKARA (A.A)

02 Ekim 2011 23:03

-Galatasaray'da 3 bininci gol rakip futbolcudan ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray'da, rakip takımdan Rajnoch'un kendi kalesine attığı gol, lig tarihindeki 3 bininci gol olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 54. sezonunu geçirdiği ligdeki Ankaragücü maçında, rakip fileleri 12. dakikada Rajnoch'un kendi kalesine attığı golle 3 bininci kez havalandırmayı başardı. 12. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği ve savunmada Rajnoch'un kafayla müdahale etmeye çalıştığı top yükseklik kazanarak filelere gitti. Bu gol, sarı-kırmızılıların lig tarihindeki 3 bininci golü olarak kayıtlara geçti.  Galatasaray'da daha önce bininci golü Turgay İnan, 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'a, 2 bininci golü ise Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda Zeytinburnuspor'a atmıştı.

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