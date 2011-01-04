-GALATASARAY'DA 2 TRANSFER DAHA İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Galatasaray, TFF 3. Lig ekibi Gaziosmanpaşaspor'dan Berk İsmail Ünsal'ı kadrosuna katarken, genç oyuncusu Anıl Dilaver'in ise sözleşmesini uzattı. Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş.'den İMKB'ye yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşaspor'dan transfer edilerek 2,5 yıllık sözleşme yapılan Berk İsmail Ünsal karşılığında kulübüne 400 bin TL ödeneceği, oyuncunun 6 bin TL peşinat, 3 bin TL aylık maaş ve 2 bin TL de maç başı ücreti alacağı belirtildi. Açıklamada, Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Anıl Dilaver'in sözleşmesinin 2014-2015 sezonu sonuna kadar uzatıldığı da kaydedilerek, Dilaver'e 2010-2011 sezonunda 50 bin TL, 2011-2012 sezonunda 100 bin TL, 2012-2013 sezonunda 150 bin TL, 2013-2014 sezonunda 200 bin TL ve 2014-2015 sezonunda 250 bin TL sabit transfer ücreti ödeneceği, oyuncunun sözleşme süresince maç başına 4 bin TL ve aylık olarak da ilgili sezonlar için sırasıyla 4 bin TL, 5 bin TL, 6 bin TL, 7 bin TL ve 8 bin TL ücret alacağı ifade edildi.