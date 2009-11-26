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Spor

Galatasaray'da 2 oyuncuda domuz gribi teşhis edildi

26 Kasım 2009 18:13

T24 - Galatasaray'da alınan tüm önlemlere ve aşı uygulamasına rağmen Arda Turan'dan sonra genç kaleci Ufuk Ceylan ile Emre Güngör de domuz gribine yakalandı.

'Domuz gribi', Galatasaray'ın kabusu oldu!.. Takım kaptanı Arda Turan'ın ardından dün de Emre Güngör ve genç kaleci Ufuk Ceylan yatağa düştü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan tüm dezenfekte çalışmalarına rağmen domuz gribi virüsüne engel olamayan Sarı-kırmızılı kulüp, Manisaspor maçının ardından soyunma odasında aşı olmayı kabul eden futbolcuları domuz gribine karşı aşılamıştı.

Dün yüksek ateş şikayetiyle tesislere gelen Emre Güngör ve Ufuk antrenmana çıkartılmadı ve takım arkadaşlarıyla bir arada olmaları önlenerek evlerine yollandı.

İki futbolcunun da Bursaspor maçı kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

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