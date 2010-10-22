Galatasaray'da 2. Hagi dönemi resmen başladı

T24 - Galatasaray, ikinci kez teknik direktörlüğe getirdiği Gheorghe Hagi ile resmi sözleşme imzaladı. Romen çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulüpte uzun vadeli işler yapmak istediğini söyledi.

Hagi, Florya Metin Oktay tesislerindeki törende sarı-kırmızılı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2004-2005 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray'da ikinci kez teknik direktörlük görevini üstlenen 45 yaşındaki Romen çalıştırıcının yardımcılığını Tugay Kerimoğlu yapacak.

Hagi, Kerimoğlu ile birlikte katıldığı basın toplantısında, "Galatasaray'da ilk görev yaptığım dönemden daha iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Burada potansiyel olduğuna inanmasam gelmezdim" dedi.

Kerimoğlu ile birlikte Fenerbahçe derbisine kadar yapacak çok işleri olduğunu ifade eden Hagi, "burada Galatasaray adı geçtiği için her zaman kazanmak gerek. Ama ben sadece bir maç için gelmedim" ifadelerini kullandı.

Hagi, "Fenerbahçe'ye saygımız büyük, Fenerbahçe Stadı'ndaki her maç zordur ama kazanmak için gideceğiz" dedi.

Galatasaray'daki sorunları bildiğini belirten Hagi, bir ekip ruhu oluşturarak başarıya ulaşmak istediğini dile getirdi.

Tugay Kerimoğlu ise, "hepimizin amacı Galatasaray'ı bulunduğu durumdan en üst seviyeye çıkarmak olacak" diye konuştu.



Romen ilgisi



Teknik direktör Gheorghe Hagi'nin basına tanıtıldığı toplantıya medya mensuplarının ilgisi yüksek olurken, özellikle Romen gazetecilerin çokluğu dikkati çekti.

Hagi'yi takip etmek için 20 Rumen basın mensubunun sarı-kırmızılı kulübe akreditasyon yaptırdığı, ayrıca İtalyan La Gazetta Della Sport gazetesi ve Katar'dan yayın yapan El Cezire kanalının temsilcileri de yer aldı.



