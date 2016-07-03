Galatasaray'da 14 futbolcuya ceza

Sarı kırmızılı yönetim, başta hakeme itirazdan olmak üzere, disiplinsizce sarı ve kırmızı kart gören 14 futbolcuya, yönetmeliği sıfır toleransla uygulayarak görülmemiş cezalar kesti. 8 kez gereksiz kart alan Sneijder adeta 'yanarken', Selçuk da servet ödeyecek.

Özgür Düşünce'de yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi, daha önce ne Türkiye, ne de Avrupa'da uygulanmış bir disiplin yönetmeliğiyle futbolcularına rekor cezalar kesti. 2015-16 sezonunu tarayan sarı kırmızılılar, hakeme itirazdan sarı kart alanlar başta olmak üzere, disiplinsizce kırmızı kart gören tüm oyuncuları tespit etti. Sarı kırmızılı kulüp,14 futbolcusuna bu kartlardan dolayı ceza verirken, Sneijder'e çıkarılan fatura tam 2.3 milyon Euro oldu.

Hakeme itirazdan 8 kez sarı kart gördüğü için görülmemiş bir cezaya çarptırılan Hollandalı futbolcuyu, 845 bin Euro ile kaptan Selçuk İnan izledi.

Rekor cezalar nasıl belirlendi?

Futbolculara verilen para cezaları yönetmelikte yazdığı gibi aldıkları ücrete göre belirlendi. Yani maaşa göre ceza uygulandı. Her futbolcunun yıllık ücreti 10 aya, yani 300'güne bölünerek günlük gelirleri hesaplandı. Herkesin kazancına göre para cezası belirlendi. Ancak gördükleri her kartta ceza miktarı katlandı.

Hakeme itirazdan görülen ilk sarı kartta oyuncunun 1 günlük, 2'nci sarı kartta 2 günlük, 3'üncü sarı kartta 3 günlük ücretleri kesildi, devam eden kartlarda da aynı düzende artancezalar kesildi.

Sen misin 8 kart gören

Sarı kırmızılı futbolculara verilen para cezaları ve nedenleri açıklamaları ile birlikte adreslerine gönderildi.

En ağır para cezasını ise hakeme itirazdan tam 8 kez sarı kart gören, yönetimden izinalmadan röportaj veren ve Galatasaray yönetimini küçük düşürücü ifadeler kullananSneijder'e kesildi.

Sneijder'in 2.3 milyon Euro cezasında aslan payını hakeme itirazdan gördüğü 8 sarı kart aldı. İzinsiz röportajdan aldığı 150 bin Euro civarındaki ceza da eklendiğinde toplam rakam 2.3 milyon Euro gibi astronomik bir düzeye ulaştı.

Yeni sezonda ödeyecekler

Para cezası kendisine noter kanalıyla tebliği edilen Hollandalı oyuncuya bunun yanı sıra, yeni sezon hazırlıklarına katılmadığı her gün için ayrıca ceza kesilecek.Sneijder'den sonra en yüksek ceza alan oyuncu ise 845 bin Euro ile hırçın bir sezon geçiren kaptanSelçuk İnan oldu. Galatasaraylı yöneticiler, geride kalan sezonun başında Florya'da takıma tebliğ ettikleri disiplin yönetmeliğini hiç taviz göstermeden uygulamaya devam edeceklerini söylediler.. 14 futbolcuya kesilen bu para cezaları 2016-2017 sezonundaki ödemelerinden düşülecek. Oyuncuların geçen seneden hak ettikleri kazançlarına dokunulmayacak.