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Spor

Galatasaray'da 10 yıllık hasret bitti İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2011 00:58

-Galatasaray'da 10 yıllık hasret bitti İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray, 10 yıllık ilk yarıyı lider bitirme hasretini sona erdirdi.   Ligde en son 2001-02 sezonunda ilk yarıyı lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana ilk yarılar sonunda zirvede yer alamadı. 2001-2002 sezonunda ilk yarıyı lider tamamlayıp, sezon sonunda şampiyonluğu yakalayan Galatasaray, aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.  -Averaja kalmadı- Ligde zirve yarışında ilk yarının son maçı öncesinde Fenerbahçe ile aynı puanda ve lider durumda olan Galatasaray, rakibinden averaj hesabında 5 gol önde bulunuyordu.  Ancak Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor karşısında 2 puan kaybı yaşayınca, Manisaspor'u mağlup edip 3 puan alan Galatasaray, liderliğini 2 puan farkla perçinlemiş oldu.  -Son 10 sezonda ilk yarılarda Fenerbahçe- Ligde bundan önceki son 10 sezonda ilk yarıları en fazla Fenerbahçe lider bitirdi. Sarı-lacivertliler, son 10 sezonun 4'ünde ilk yarıyı lider tamamlarken, Beşiktaş ve Sivasspor ise 2'şer kez ilk yarı sonlarında liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ve Trabzonspor da son 10 sezonda 1'er kez ilk yarı lideri oldular.  Ligde bundan önceki son 10 sezonda Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Beşiktaş 2 ve Bursaspor da 1 kez şampiyonluk yaşadı. 

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