Galatasaray'da 1 milyon dolar kayıp

T24 - Denizlispor-F.Bahçe maçının 1 ay önce ve 1 ay sonrasına ait kulüp hesaplarında 1 milyon doların nereye gittiği belirlenemedi.













Galatasaray’ın da adının karıştığı şike soruşturmasında dün sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Adnan Polat ifade verirken, kulübün 2005-2006 sezonundaki hesaplarında 1 milyon dolarlık açık çıktı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teşvik primi verildiği iddia edilen 2005-2006 sezonundaki Denizlispor-Fenerbahçe maçından 1 ay önce ve 1 ay sonrasına ait kulübün hesap hareketlerini inceledi. Bu döneme ait 21 milyon dolarlık bir para hareketi tespit edildi. 20 milyon dolarla ilgili belgelere ulaşılırken, 1 milyon doların nereye ödendiğine dair bir belgeye ulaşılamadı.

Bilirkişiden inceleme istenecek



Bunun üzerine polis, bilirkişi olarak görevlendirilecek bir mali müşavirden hesapların ayrıntılı olarak incelenmesini isteyecek. Mali müşavirin hazırladığı rapor doğrultusunda soruşturmanın seyri belirlenecek. Polisin elde ettiği bilgi ve belgeleri TFF ile de paylaşacağı belirtildi.

Mektupta teşvik priminden bahsetmedim



Adnan Polat’ın 2005-2006 sezonunda şampiyonluğu belirleyen maçta Denizlispor’a 1.5 milyon dolar teşvik gönderdiğini ima eden bir mektup kaleme alan Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulun, emniyetteki ifadesinde, “Mektupta teşvik pirimi verildiğine yönelik bir şey demedim” dedi.



Önceki gün iftardan sonra emniyete gelen Bülent Tulun, yaklaşık 2 saat ifade verdi. Tulun ifadesinde, “Adnan Polat’ın İliç transferinde benim 75 bin lira aldığımı bazı ortamlarda söylediğini duydum. Ben de kızgınlıkla bir mektup yazarak kendisine gönderdim. Mektubumda bazı ortamlarda duyduğum şeyleri yazdım. Mektupta teşvik primi verildiğine yönelik bir şey demedim. Böyle bir şey söz konusu değildir” dediği öne sürüldü.





