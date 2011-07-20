-GALATASARAY ÇİFT ANTRENMAN YAPTI MARİENFELD (A.A) - 19.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Almanya'da bulunan Galatasaray günü yapılan çift antrenmanla tamamladı. Bielefeld yakınlarındaki Marienfeld kasabasındaki Klosterpforte Oteli'nin sahasında yapılan gündüz antrenmanında oyuncular gruplar halinde 5'e 2 top kapma egzersizi ve fiziksel çalışması yaptı. Daha sonra çift kalede taktik ağırlıklı bir çalışma yapan sarı kırmızılı oyuncular, özellikle takım olarak hücuma çıkma ve kanattan atak geliştirme taktikleri çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim taktik antrenmanında oyuncularla yakından ilgilenerek hata yapanları sık sık uyardı. Öte yandan bu akşam yapılan antrenmanda teknik direktör Terim, çift kale maç sonrası Milan Baros, Johan Elmander, Bogdan Stancu, Anıl Dilaver, Juan Culio ve Aydın Yılmaz'a şut çalıştırması yaptırdı. Terim ayrıca antrenman sonrasında topa çıplak ayakla vuran Kazım Kazım'ı uyardığı görüldü. Akşam antrenmanını çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi.