-GALATASARAY'A YILDIZ YAĞMURU İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - Galatasaray Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen futbolcular Diego Forlan, Jose Antonio Reyes ile Tomas Ujfalusi'nin transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Club Atletico de Madrid futbolcuları Diego Forlan, Tomas Ujfalusi ve Jose Antonio Reyes'in Profesyonel Futbol Takımımıza transferi için görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile bazı yönetim kurulu üyeleri, transfer görüşmeleri için bu sabah Madrid'e gitmişti. Bu arada transfer görüşmelerinin bildirildiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesi, oluşan yoğunluk nedeniyle bir süre hizmet veremedi.