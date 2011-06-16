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Spor

Galatasaray'a yıldız yağmuru

Galatasaray, Atletico Madrid'in 3 yıldız oyuncusu Forlan, Reyes ve Ujfalusi için Madrid ekibi ile kesin olarak anlaşmaya vardı...

16 Haziran 2011 03:00

T24 - Galatasaray, Atletico Madrid'in 3 yıldız oyuncusu Forlan, Reyes ve Ujfalusi için Madrid ekibi ile kesin olarak anlaşmaya vardı.  



Galatasaray, Atletico Madrid'in 3 yıldız oyuncusu Forlan, Reyes ve Ujfalusi için Madrid ekibi ile kesin olarak anlaşmaya vardı. 

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve yöneticiler, bu sabah saat 11:00'de Madrid'e hareket etmişti. 

Atletico Madrid'in üç yıldız oyuncusu için kulüp başkanı Enrique Cerezo ile görüşen Ünal Aysal, sarı kırmızılıların merakla beklediği transferleri bitirdi. 

Teknik direktörlüğe Fatih Terim getirildikten sonra kadrosuna Bolton'dan Elmander, Trabzonspor'dan Selçuk İnan ve Ceyhun Gülselam'ı transfer eden Galatasaray, Madrid seferinden mutlu sonla dönüyor. 

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekibinin yıldızları Jose Antonio Reyes, Tomas Ujfalusi ve Diego Forlan için Atletico Madrid'in başkanı Enrique Cerezo ile kesin olarak anlaşmaya vardı. 


JOSE ANTONIO REYES 

Jose Antonio Reyes, ligde 34 maçın 34'ünde de ilk onbirde yer alırken, İspanya Kupası'nda 5 maçın 4'ünde ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçın 3'ünde ilk onbirde forma giydi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu ligde rakip filelere de 6 gol atmayı başardı. 


TOMAS UJFALUSI 

33 yaşındaki Tomas Ujfalusi de bu sezon Atletico Madrid'de oynadığı 32 lig maçında, İspanya Kupası'nda 5 maçta ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu oynadığı tüm maçlarda sahaya ilk onbirde çıktı.


DIEGO FORLAN 

Yıldız oyuncu Diego Forlan da daha önce Beşiktaş ile anılmış ancak siyah-beyazlı takım bu transferi gerçekleştirememişti. Forlan bu sezon Atletico Madrid'de ligde oynadığı 32 maçın 23'ünde ilk onbirde yer alırken, rakip filelere de 8 gol kaydetti. 

32 yaşındaki tecrübeli yıldız, İspanya Kupası'nda 3 maçın 3'ünde de ilk onbir ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçın 5'inde ilk onbide sahaya çıktı. Forlan İspanya Kupası'nda ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1'er gol atmayı başardı.


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