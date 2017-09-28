Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Aküzüm: \"Hem Galatasaray, hem Galatasaraylılar kazanacak\"

Galatasaray Kulübü, bahis platformu Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü ve Misli.com Başkan Yardımcısı Barış Tekin katıldı. Gelirleri arttırmak ve projeleri gerçekleştirmek için önemli bir anlaşma olduğunu belirten Ural Aküzüm, \"Misli.com, 6 yasal bahis sitesinden biri. Galatasaraylıların kendi oynadıkları oyunlarda Galatasaraylıların kazanacağı bir formül yönettik. Slogan, \'Hem Galatasaray, hem Galatasaraylılar kazanacak\'. Bu yasal sınırları içerisinde hem kamuya, hem de Galatasaray kazanacak\" diye konuştu.

TEKİN: \"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZÜ, SPONSORUMUZ, TARAFTARIMIZ\"

2009 yılında kurulduklarını belirten Barış Tekin, \"Galatasaray gibi büyük bir kulüp ile iş birliği yapmaktan gururluyuz. Burada Galatasaray taraftarını tuttuğu takım olarak elde edecek geliri Galatasaray ile paylaşacağız. İnşallah Galatasaray taraftarı bu ortaklığa sıcak bakar. En büyük gücümüzü, sponsorumuz, taraftarımız\" şeklinde konuştu.

ALİ ÖĞÜDÜCÜ: \"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZÜ, SPONSORUMUZ, TARAFTARIMIZ\"

Misli.com ile basit bir anlaşma yapmadıklarını ifade eden Ali Öğüdücü ise, \"Türkiye\'deki kulüplerin yapmış oldukları ortaklıkların arasında çok önemli bir yeri olacak. Türkiye\'de yasal bahis oranı 10 milyar TL. Bu pazarda Galatasaray taraftarının payının 4 milyon TL olduğunu biliyoruz. Online bahis oynarken hangi takımı tuttukları beyan ediyorlar. Buradan hangi takımın taraftarlı olduğunu belli oluyor. Normal bahisten ise 150-160 milyon TL pay var. Biz buradan pay almıyoruz. Biz bu 150-160 milyon TL\'nin tamamına talibiz. Projeye Misli.com o kadar inanıyor ki 1 milyon TL masaya koydu. Ortaklık anlamında baktığın zaman tarihi bir anlaşma yapıyoruz. En büyük gücümüzü, sponsorumuz, taraftarımız. 45 bin ortalama ile Türk Telekom Stadyumu\'nda oynuyoruz. Biz taraftarlarımıza çok inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntüler

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HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA