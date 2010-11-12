-GALATASARAY'A YENİ OTOBÜS İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Galatasaray Futbol Takımı'nın seyahatlerinde kullanacağı yeni otobüsün tanıtımı yapıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan tanıtıma, Galatasaray Profesyonel Futbol (A) Takımı Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Anadolu Ulaşım ile yaptıkları işbirliğinde emeği geçenlere teşekkür etti. Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi ise takımın rahat ve konforlu yolculuk yapması için otobüste gerekli şartların sağlandığını ifade ederek, ''Bunun için çok teşekkür ediyorum. Otobüs ile seyahat ettik, çok güzel çok konforluydu. Ama benim oturduğum koltuk o kadar büyük ki ben orada küçük kalıyorum. Ama gerçekten çok güzel. Ümit ediyorum ki bizi takım olarak hep başarılara ve galibiyetlere taşır'' dedi. Toplantıdan sonra Hagi, otobüsün önünde ve içinde basın mensuplarına poz verdi. -OTOBÜSÜN ÖZELLİKLERİ- Sarı-kırmızılı takımın yeni otobüsünde futbolcuların rahat edebilmesi için bütün ayrıntılar düşünüldü. Otobüste futbolcu ve teknik direktörler için koltuklar özel olarak tasarlandı. Araçta koltukların kaplamasından perdelere, halılardan döşemelere kadar sarı-kırmızı bir atmosfer oluşturuldu. Tüm koltuklara masaj sistemi yerleştirilerek, yolculuk sırasında ve maç sonrasında futbolcuların dinlenmesini sağlayacak teknoloji kullanıldı. Koltukların arkasına ayrıca oyuncuların film, müzik ve televizyon izleyebilmeleri için LCD ekran monte edildi. Aracın en arkasında bulunan özel tasarımlı 4 adet yataklı koltuk, 160 derece yatabilme özelliğiyle futbolculara rahat uyku imkanı sağlayacak. Otobüste, teknik direktör Hagi ve yardımcısı Tugay Kerimoğlu'nun oturacağı koltuklar da özel olarak tasarlandı. Ayrıca, futbolcular otobüste bulunan wireless modem sistemiyle sınırsız olarak interneti kullanabilecek.