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Spor

Galatasaray'a 'Yeni Melo'!

Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile anlaşmaya yakın

28 Temmuz 2017 13:40

Orta sahadaki sıkıntıları Brezilyalı Felipe Melo'nun gidişinin ardından bir türlü aşamayan Galatasaray, Fernando'nun transferi için Manchester City ile anlaşmaya oldukça yakın. Sarı-kırmızılıların hedefindeki Fernando; uyruğu, pozisyonu ve savaşçı oyun yapısıyla taraftarın sempati beslediği Melo'ya benzer bir yapıda.

BeINSports'un haberine göre; Galatasaray, Fernando transferinde sona geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı için kulübü Manchester City ile pazarlık yapan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiple anlaşma noktasına vardı.

6 milyon Euro isteyen City’e önce 4.5 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılılar, 5.25 milyon Euro’ya kadar çıkarken iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray, 3+1 yıllığına kadrosuna katmak istediği Fernando’yla son detayları görüşecek.

Anlaşma sağlanan ve resmi olarak transferinin açıklanması beklenen Sofiane Feghouli'nin ve Fernando'nun, gelecek sarı-kırmızılıların Avusturya kampına dahil olması bekleniyor.

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