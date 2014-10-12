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Spor

Galatasaray'a veda eden Aysal yönetiminden son dakika ataması

Galatasaray Kulübü'nde 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongre öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı

12 Ekim 2014 18:28

Galatasaray Yönetim Kurulu, uzun süredir boş olan Sportif Direktörlük görevine 'vekaleten' Cenk Ergün'ü getirdi. İstifa eden bir yönetimin, böyle bir atama yapması tartışmaya yol açtı.

Hürriyet 'ten Adil Demirçubuk'un haberine göre Ünal Aysal yönetimi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önemli ismi Cenk Ergün'ü 'vekalaten' 'Sportif Direktör' görevine getirdi. 

Ancak, istifa eden ve 15 gün sonra hiçbir fonksiyonu kalmayacak olan bir yönetim kurulunun, giderayak böyle bir atama yapması camiada büyük şaşkınlık yarattı, 

Galatasaray Kulübü'ndeki 'sportif direktörlük' görevi uzun süredir boş. Geçtiğimiz yıl Mustafa Denizli'nin ismi geçmiş ancak başarılı teknik adam bu görevi kabul etmeyince sportif direktör pozisyonu oluşmamıştı.

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