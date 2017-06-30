Galatasaray'a Slovakya'da bomba paniği!

Yeni sezon hazırlıkları için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya uçan Galatasaray, burada kısa süreli bir 'bomba paniği' yaşadı. Bir yolcunun otobüs durağında çantasını unutması üzerine; çok sayıda yolcunun geçtiği alanda panik yaşandı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bölgedeki kişilerin Slovakya emniyetine haber vermesi üzerine, Bratislava Havaalanı'na bomba imha ekibi geldi. Ekibin şüpheli çantayı fünyeyle patlatmasıyla birlikte çantanın bir yolcu tarafından unutulduğu gerçeği de anlaşıldı.

2017-18 sezonu öncesi hazırlık çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek sarı-kırmızılı ekip, Bratislava'dan aktarma yaparak yolculuğuna devam edecek. Burada 8 Temmuz'a kadar kalacak Galatasaray kafilesi, İstanbul'a dönecek ve 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçı için İsveç'e uçacak.