T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'a Slovakya'da bomba paniği!

Sarı-kırmızılı ekip, Bratislava'dan aktarmalı olarak Samorin kentine gidiyordu

30 Haziran 2017 16:37

Yeni sezon hazırlıkları için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya uçan Galatasaray, burada kısa süreli bir 'bomba paniği' yaşadı. Bir yolcunun otobüs durağında çantasını unutması üzerine; çok sayıda yolcunun geçtiği alanda panik yaşandı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bölgedeki kişilerin Slovakya emniyetine haber vermesi üzerine, Bratislava Havaalanı'na bomba imha ekibi geldi. Ekibin şüpheli çantayı fünyeyle patlatmasıyla birlikte çantanın bir yolcu tarafından unutulduğu gerçeği de anlaşıldı.

2017-18 sezonu öncesi hazırlık çalışmaları için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek sarı-kırmızılı ekip, Bratislava'dan aktarma yaparak yolculuğuna devam edecek. Burada 8 Temmuz'a kadar kalacak Galatasaray kafilesi, İstanbul'a dönecek ve 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçı için İsveç'e uçacak.

ETİKETLER

BratislavaGalatasarayBombapanikhavaalanısarı kırmızıİstanbulSlovakya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24