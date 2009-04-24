Galatasaray'a Servet müjdesi



Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Servet Çetin antrenmanlara başladı. Tecrübeli savunma oyuncusu Ankaraspor maçında oynayabilir.



Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 26 Nisan Pazar günü sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular kondisyon çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, as futbolcuların dar alanda yaptığı çift kale maçla sona erdi.



Özellikle idmanın ilk bölümlerindeki çalışmada futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözlendi.



Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Servet, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Emre Güngör tedavisinin ardından fizyoterapist yönetiminde sahada koştu. Hasta olduğu belirtilen Arda, belinde ağrısı olan Orkun ile sakatlığı devam eden Serkan Çalık ise çalışmada yer almadı.



Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle takımda oynayan yabancı oyuncuların ülkelerinin bayrakları, Türk Bayrağı ile birlikte antrenman yapılan sahaya asılırken, futbolcular, çalışma sonununda bu bayraklarla birlikte basın mensuplarına poz verdi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve bazı yöneticilerin de takip ettiği antrenmanı, kalabalık bir grup taraftarla birlikte, Florya Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden öğrenciler de izledi.



