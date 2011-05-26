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Spor

GALATASARAY'A SELÇUK'A 1 MİLYON 200 BİN AVRO DAHA ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 22:37

-GALATASARAY'A SELÇUK'A 1 MİLYON 200 BİN AVRO DAHA ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Galatasaray Kulübü, dün akşam renklerine kattığı Trabzonspor'un milli futbolcusu Selçuk İnan'a ödenecek ücret için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) ikinci bir açıklamada bulundu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, 5 yıl boyunca her sezon ödenecek 2 milyon avro sabit transfer ücreti ve maç başına 15 bin avro ücretin yanı sıra bu tutarlara ek olarak oyuncuya 10.06.2011 tarihinde 600 bin avro ve 30.01.2012 tarihinde 600 bin avro olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin avro daha ödeneceği, sabah yapılan açıklamada sehven bu tutarın eksik yazıldığı bildirildi.

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