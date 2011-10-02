-Galatasaray'a özel reklam filmi İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Nike firması, sponsoru olduğu Galatasaray için özel bir reklam filmi çekti. Yeni reklam kampanyasının, geçen sezon elde edilen sonuçların beklentileri karşılamaması ve ''uyuyan aslanın bu sezon uyanacağı'' fikrinden yola çıkılarak kurgulandığı belirtildi. ''Ruhunu ortaya koy'' sloganıyla hazırlanan filmde, Galatasaraylı futbolcular Felipe Melo, Kazım Kazım, Ceyhun Gülselam ve Selçuk İnan rol alırken, oyuncuların Türk Telekom Arena'da sergiledikleri performansla kara bulutları dağıtmaya çalışmaları dikkati çekti.