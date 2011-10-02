T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'a özel reklam filmi İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2011 17:00

-Galatasaray'a özel reklam filmi İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Nike firması, sponsoru olduğu Galatasaray için özel bir reklam filmi çekti. Yeni reklam kampanyasının, geçen sezon elde edilen sonuçların beklentileri karşılamaması ve ''uyuyan aslanın bu sezon uyanacağı'' fikrinden yola çıkılarak kurgulandığı belirtildi. ''Ruhunu ortaya koy'' sloganıyla hazırlanan filmde, Galatasaraylı futbolcular Felipe Melo, Kazım Kazım, Ceyhun Gülselam ve Selçuk İnan rol alırken, oyuncuların Türk Telekom Arena'da sergiledikleri performansla kara bulutları dağıtmaya çalışmaları dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24