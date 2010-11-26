Galatasaray'a ne oldu da bu hale geldi?

T24 - Galatasaray Yönetimi'nde ismini vermek istemeyen bir yönetici, "Artık bizim gemi su alıyor. Hani lastik bot patlar, plastik bantla yapıştırırsınız ya! Bizim yönetimin durumu bu. Kısa zaman sonra o patlak su almaya başlar. Çünkü Başkan Polat ile 2. Başkan Helvacı'nın arasındaki görüş ayrılığı düzelecek gibi değil. Artık birbirlerini sevip, saydıklarını da sanmıyorum" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın yaptığı birlik beraberlik çağrısının ardından yönetim içinden alınan bilgilere göre durum hiç de iç açıcı değil. Bir Galatasaray yöneticisi ismini vermek istememe şartıyla şu açıklamaları yaptı:



Herkes birbirine girmiş durumda. Yiğit Şardan ayrı bir alem sanki gizli başkan. Mehmet Helvacı ayrı bir alem. Cemal Özgörkey kırgındı ve ayrıldı gitti. Başkan Cemal Özgörkey’e de ayıp etti. Görevini askıya aldı. Özgörkey’e başka bir yetki, görev verilip, gönlü alınabilirdi. Başkan bunu yapmadı. Haldun Üstünel ile Ali Haşhaş arasında soğukluk oldu. Başkan bu ikisinin arasını bulacağı yerde adeta onları daha da kışkırttı. Rijkaard’ın listesindeki bir numaralı isim Stoch’du. Haldun’un transferi bitirmesi an meselesiydi ama başkan sanki o transferin bitmesini istemedi. Sonra Haldun gitti, sonra da Cemal. Başkan bizi birarada tutmak ve reislik yapmak için gereken gayreti göstermedi. İki önemli adamı Haldun ve Cemal’i kaybettik, yönetim olarak zayıfladık.



Mehmet Helvacı önce, “Rijkaard’ı gönderelim” dedi. Sonra Adnan Sezgin, Helvacı’ya Rijkaard için “Bu adam kopmuş” dedi. Bunu duyan Helvacı, “Madem Rijkaard kopmuş. Bunu toparlayacak adam Adnan Sezgin olmalı ama o bu durumdan şikayet ediyor” diyerek Sezgin’in görevine son verilmesini istedi. Yönetimde oylama yaptık. Yiğit Şardan bile Adnan Sezgin’in görevine son verilmeli dedi. Ama başkan oylamayı oldu bittiye getirip, olayı kapattı.



Mehmet Helvacı son toplantıda söz istedi. Başkan önce söz vermedi. Ancak Helvacı konuşacağım başkan dedi ve konuştu. Sonra Helvacı tek tek hepimizi azarladı. Taner Aşkın’a söyledikleri kavgada söylenmez. Taner Aşkın istifa ediyordu. Başkan durdurdu. Başkaları da istifa edecek, Helvacı da onları frenliyor. Helvacı o malum toplantıyı Başkan’a haber vererek yapmış. Murat Yalçındağ’ın telefonundan aramış. Sonra son toplantıda başkan “Ben uykuluydum o anda toplantı yapmanız fikrine karşı çıkmadım” diyerek olayı içinden çıkılmaz hale getirdi. Sonra Murat telefonla yönetim içinde bazılarını toplantıya gitmeyin diye arıyor, bazılarını ise aramıyor. Bu bizim ikiye bölündüğümüzü gösteriyor zaten.



Aslında bu tartışmaların sonu gelecek gibi değil. Galatasaray’a hiçbir faydası yok. Biz yöneticiler böyle birbirimize girmişken futbolcular Beşiktaş maçına nasıl hazırlanır? Hagi’nin Allah yardımcısı olsun. İşi çok zor, yardımcı olmak gerek. Transfer yapmamız gerek ama neyle. Yeni statta tek maç oynanmadan para kazandık. Ama o para çarçur olmuş durumda. Şimdi sıra şirket birleşmesi için alınan krediye geldi. Sanırım o parayı da transferde Adnan Sezgin çarçur eder. Misimoviç’i niye aldık? Hagi kadro dışı bıraktı. Acaba Hagi mi kadro dışı bıraktı? Ben anlamış değilim.



Yönetim içinde birlik bütünlük yok. Herkes öne çıkmaya çalışıyor. Sezon başında basket takımına teknik adam bulunacak. Yönetimde bir sürü tartışma çıktı. Kim basketbol şubesinin başkanı, o işi yapmalı diğerleri karışmamalı. Başkan bunlara seyirci kalıyor.



