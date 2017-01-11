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Spor

Galatasaray'a Marsilyalı stoper

1.89 boyundaki Doria bu sezon Marsilya'da 14 resmi maçta forma giydi ve 1200 dakika sahada kaldı

11 Ocak 2017 17:40

Devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Marsilya'nın genç savunmacısı Matheus Doria Macedo gündeme geldi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre,  güçlü, uzun boylu, kesici ve ayağı iyi bir stoper isteyen Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Marsilya'nın 22 yaşındaki stoperi Doria teklif edildi.

Daha önce de defalarca Aslan'ın gündemine gelen 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için nabız yoklayan sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu 1.5 yıllık kiralık formülüyle transfer etmeyi düşünüyor.

1.89 boyundaki Doria bu sezon Marsilya'da 14 resmi maçta forma giydi ve 1200 dakika sahada kaldı.

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