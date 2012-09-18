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İki Galatasaray taraftarı gözaltına alınınca, Fatih Terim polisle tartıştı

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (H) Grubu ilk maçında yarın Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray, İngiltere'ye geldi

18 Eylül 2012 20:35

 

İngiltere’de Galatasaray kafilesini meşalelerle karşılayan sarı kırmızılı taraftarlarla polis arasında arbede çıktı. İki Galatasaray taraftarı gözaltına alındı.
 
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst ile yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak'ın da bulunduğu sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak, yerel saatle 14.00'da Manchester Havaalanı'na indi.
 
Kafileyi, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği yetkilileri ve THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy'un yanı sıra hava alanına gelen yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi. 
 
Futbolcular otobüse giderken meşale yakan bazı taraftarlarla polisler arasında arbede çıktı. Meydana gelen arbede sırasında iki Galatasaray taraftarı gözaltına alındı. 
 
 

Terim engel olamadı

 
 
Otobüsten inen Fatih Terim ile İngiliz polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. 
 
Teknik direktör Fatih Terim'in taraftarların serbest bırakılması için yaptığı girişim sonuçsuz kalırken, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan iki otobüs hava alanından ayrıldı.
 
Galatasaray’da sakatlığı bulunan Sabri Sarıoğlu takımla birlikte İngiltere'ye getirilirken, Milan Baros, Gökhan Zan, Ceyhun Gülselam ve Sercan Yıldırım kafilede yer almadı
 

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