Galatasaray'a Macar hakem



Galatasaray'ın, UEFA Kupası 4. turunda Perşembe günü deplasmanda Hamburg'la oynayacağı ilk maçı Macar hakem Kassai yönetecek.





Galatasaray'ın, UEFA Kupası 4. turunda 12 Mart Perşembe günü deplasmanda Almanya'nın Hamburg takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek.



UEFA, Kassai'yi karşılaşmaya atarken, yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Gabor Eros ve Tibor Vamos yapacak. Maçta 4. hakem olarak da Sandor Szabo görev alacak.



Macaristan'ın dünyaca ünlü FIFA hakemi Viktor Kassai, 7 Martta yönettiği Nyireghaza-Haladas Macaristan Birinci Futbol Ligi maçında verdiği kararlarla ev sahibi takım taraftarlarının büyük tepkisine neden olmuştu.



Nyireghaza'dan iki futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atan Kassai'nin kararlarına büyük tepki gösteren taraftarlar, 2-0 yenildikleri maçtan sonra hakemin üzerine bozuk para ve şişe atmıştı. Kassai, maç sonrasında soyunma odasına polisler eşliğinde gidebilmişti.

