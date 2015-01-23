Galatasaray'a kupada soğuk duş

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Galatasaray ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya 2. dakikada Ercan'ın attığı şok golle başlayan Galatasaray, ilk yarı bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda da, neredeyse tek kale geçen maçta, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 90. dakikada Yusuf Yağmur'un golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, 9 puanla grupta liderliğini sürdürürken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

3. dakikada Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçti. Organize gelişen konuk takım atağında, ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Ercan Çapar'ın güzel vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat'ın uzandığı köşeden ağlara gitti.

14. dakikada Sneijder'in pasıyla soldan ceza sahasında giren Olcan Adın'ın vuruşunda kaleci Serkan İpek meşin yuvarlağı tokatlarken, savunmada Pandev'den önce araya giren Samet Yeniceli topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun uzun ortasında ceza yayı içinde Pandev'in göğsüyle indirdiği topa Bruma gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Pandev'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Olcan Adın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurmak yerine Pandev'e pas vermeyi tercih edince, arkadaşının gerisine düşen topu savunma uzaklaştırdı.

30. dakikada Olcan Adın'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Selçuk İnan'ın kafa vuruşunda, ağlara doğru giden topu Abdullah Çetin çizgide çıkardı. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, hem topun çizgiyi geçtiğini hem de Abdullah'ın elle çıkardığını savunarak hakeme itirazda bulundu.

41. dakikada Sneijder'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Melo'nun yaptığı kafa vuruşunda yerden seken top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada soldan çizgiye kadar inen Telles'in ceza sahasına çıkarttığı topa, Sabri Sarıoğlu'nun sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

58. dakikada Emre Çolak'ın ceza yayı içinde yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+2. dakikada Diyarbakırspor Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ercüment Balıkçı'nın yaptığı ortada, kale sahası önünde topla buluşan Yusuf Yağmur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.