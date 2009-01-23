Galatasaray'a kötü haber



Galatasaray'da skatlıkları geçmeyen Lincoln ve Servet Çetin'in yarınki Sivasspor maçında oynayamayacakları açıklandı.



Turkcell Süper Lig'de ikinci yarıya Sivasspor maçıyla başlayacak Galatasaray'a Lincoln ve Servet Çetin'den kötü haber geldi.



Ligin 18 haftalık ikinci bölümünü zorlu deplasmanda açacak olan sarı-kırmızılı ekipte, tedavileri bir süredir devam eden iki futbolcunun Sivas'a götürülmeyeceği açıklandı.





Fortis Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan maçta sakatlanan ve Sivasspor maçında oynayabileceği düşünülen Servet'in durumunda düzelme olmaması nedeniyle, bu futbolcunun Sivas'a götürülmeyeceği öğrenildi.



Galatasaray için ikinci şok ise Malatyaspor maçında sakatlanan, ancak Sivasspor'a karşı forma giymesi beklenen Lincoln'den geldi. Brezilyalı oyuncunun ağrılarının azalmaması nedeniyle oynamayacağı kesinlik kazandı.



Öte yandan 1 haftadır antrenmanlara çıkamayan Nonda'nın da Sivasspor maçında oynayamayacağı belirtildi.



Böylece Galatasaray, cezalı olan Emre Güngör ve Meira'nın yanı sıra 3 önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle Sivas'a götüremeyecek.

