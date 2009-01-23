T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da skatlıkları geçmeyen Lincoln ve Servet Çetin'in yarınki Sivasspor maçında oynayamayacakları açıklandı.

23 Ocak 2009 02:00


Galatasaray'da skatlıkları geçmeyen Lincoln ve Servet Çetin'in yarınki Sivasspor maçında oynayamayacakları açıklandı.

Turkcell Süper Lig'de ikinci yarıya Sivasspor maçıyla başlayacak Galatasaray'a Lincoln ve Servet Çetin'den kötü haber geldi.

Ligin 18 haftalık ikinci bölümünü zorlu deplasmanda açacak olan sarı-kırmızılı ekipte, tedavileri bir süredir devam eden iki futbolcunun Sivas'a götürülmeyeceği açıklandı.


Fortis Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan maçta sakatlanan ve Sivasspor maçında oynayabileceği düşünülen Servet'in durumunda düzelme olmaması nedeniyle, bu futbolcunun Sivas'a götürülmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray için ikinci şok ise Malatyaspor maçında sakatlanan, ancak Sivasspor'a karşı forma giymesi beklenen Lincoln'den geldi. Brezilyalı oyuncunun ağrılarının azalmaması nedeniyle oynamayacağı kesinlik kazandı.

Öte yandan 1 haftadır antrenmanlara çıkamayan Nonda'nın da Sivasspor maçında oynayamayacağı belirtildi.

Böylece Galatasaray, cezalı olan Emre Güngör ve Meira'nın yanı sıra 3 önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle Sivas'a götüremeyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24