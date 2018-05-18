Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe karşısına şampiyonluk hedefiyle çıkacak lider Galatasaray, İzmir\'e geldi.

Sarı-kırmızılı ekibi Adnan Menderes Havalimanı\'nda 500 kadar taraftarı büyük coşkuyla karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar alanı, \'Şampiyon Galatasaray\' tezahüratlarıyla inletti.

Futbolcular sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirirken, Fatih Terim, çiçek aldığı taraftarların yanına kadar gitti. Bu esnada kısa süreli bir izdiham yaşandı. Taraftarlar, \'İmparator Fatih Terim\' şeklinde tempo tuttu. İzmir\'e tam kadro gelen Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele hareket ederken, Galatasaraylılar takımlarını burada da yalnız bırakmayıp moral verdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftar görüntüleri

- Takımın gelişi

- Abdürrahim Albayrak görüntü

- Fatih Terim görüntü

- Takımın otobüse binişi

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Serhan TÜRK / İZMİR, (DHA)