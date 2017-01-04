Galatasaray'a İngiliz golcü

UEFA'nun Finansal Fair Play kuralları gereği az maliyetli transfer yapmak isteyen Galatasaray, gözünü İngiltere Championship ekiplerinden Barnsley'nin golcüsü Sam Winnall'a çevirdi
Sarı-kırmızılılar, Barnsley'nin golcüsü Sam Winnall'ı takibe aldı. Championship'te 22 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz golcü, 11 gole imza attı.
Barnsley geçen sezon İngiltere 1.Ligi'nden Championship'e yükselirken, Sam Winnall 43 maçta 21 gol atarak takımının skor yükünü çekmişti.
1.75'lik boyuna rağmen kafayla attığı gollerle dikkat çeken Winnall, ceza sahasında topla buluştuğunda rakip defans oyuncularına zor anlar yaşatabiliyor.
Winnall'ın Barnsley ile sözleşmesi 30 Haziran 2017'de bitecek.