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Spor

Galatasaray'a İngiliz golcü

İngiltere Championship takımlarından Barnsley'de forma giyen Sam Winnall, 22 maçta 11 gol attı

04 Ocak 2017 13:11

UEFA'nun Finansal Fair Play kuralları gereği az maliyetli transfer yapmak isteyen Galatasaray, gözünü İngiltere Championship ekiplerinden Barnsley'nin golcüsü Sam Winnall'a çevirdi

Sarı-kırmızılılar, Barnsley'nin golcüsü Sam Winnall'ı takibe aldı. Championship'te 22 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz golcü, 11 gole imza attı. 

Barnsley geçen sezon İngiltere 1.Ligi'nden Championship'e yükselirken, Sam Winnall 43 maçta 21 gol atarak takımının skor yükünü çekmişti. 

1.75'lik boyuna rağmen kafayla attığı gollerle dikkat çeken Winnall, ceza sahasında topla buluştuğunda rakip defans oyuncularına zor anlar yaşatabiliyor. 

Winnall'ın Barnsley ile sözleşmesi 30 Haziran 2017'de bitecek.

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