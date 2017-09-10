Galatasaray'a ilk çelme Antalyaspor'dan

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalyaspor deplasmanına giden Galatasaray, 1-1 berabere kalarak Süper Lig'deki ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 4 averaj farkıyla aynı puanda olduğu Beşiktaş'ın önünde lider konumunu korudu.

Sarı-kırmızılı ekibin golü Bafetimbi Gomis'ten gelirken, Antalyaspor'un tek puanı almasını sağlayan gol Samuel Eto'o'dan geldi.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Galatasaray başladı.

'4 Galatasaray ceza alanında Fernando'nun yaptığı yaptığı hatada Danilo bir anda topla buluştu ancak pozisyondan yararlanamadı.

'5 Antalyaspor yine hızlı geldi, Muslera pozisyonu erkenden sezerek topu kornere uzaklaştırdı.

'7 Serdar Aziz ve Samuel Eto'o arasında bir gerginlik yaşandı... Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya iki futbolcuyu da uyardı.

'10 Belhanda'nın kaptığı topta Galatasaray çok adamla çıkma fırsatı yakaladı ancak kırmızı-beyazlıların savunması top yapma izni vermedi.

'15 Editörün yorumu: Karşılaşmanın temposu için düşük denilebilir. Top daha çok orta alanda oynanıyor, Antalyaspor kanatlardan hücumu denerken, Galatasaray daha çok orta alandan tehlike yaratmaya çalışıyor.

'16 El Kabir uzak mesafeden şansını denedi ancak başarılı olamadı. Pozisyonun sonrasında Galatasaray'ın hırsıyla dikkati futbolcusu Bafetimbi Gomis, pozisyonda hatası bulunan Martin Linnes'i sert bir dille uyardı.

'20 Editörün yorumu: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis formda bir görüntü sergiliyor. Fransız futbolcu, topu geride aldığı için kaleye yaklaşmakta güçlük çekse de arkadaşlarına isabetli servisler yapıyor. Antalyaspor ise daha çok El Kabir'in kişisel çabasıyla oluşan pozisyonlardan gol arıyor.

'25 Editörün yorumu: Garry Rodrigues-Mariano arasındaki başarılı uyum bu maçta pek etkisini hissettiremiyor. Ülkesinin milli takımında etkili bir futbol sergileyen Rodrigues, yorgun bir görüntü sergiliyor.

Antalyaspor, Galatasaray kalesini yaklaşık 10 saniye abluka altına aldı. Akdeniz gibi 3 kez yakaladığı şut fırsatından herhangi birini gole çeviremedi.

'29 Antalyaspor 3'üncü bölgeye yakın alanda yaptığı preslerle Galatasaray'ı yoruyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakibinin bu taktiğine henüz yanıt veremedi.

Antalyasporlu Maicon, maçtaki en net gol fırsatını yakaladı. Brezilyalı futbolcunun şutunda Muslera, son anda müdahalesiyle topu çeldi. Seken topa vuran Danilo'nun şutu auta gitti.

'31 Garry Rodrigues uzaklardan şut çekti, 26 yaşındaki futbolcunun önünde iyi bir görüş alanı olmasına rağmen etkili bir şut çıkaramadı.

'34 Galatasaray, Rodrigues'in pasında Bafetimbi Gomis'in güzel vuruşuyla gelen golle Antalya deplasmanında 1-0 öne geçti.

'38 Sarı-kırmızılı ekip Rodrigues'le yeniden bir gol pozisyonu yaratmaya çalıştı ancak Rodrigues, dengesini kaybederek topun auta gitmesine neden oldu.

'41 Tolga Ciğerci, ceza sahası yayında buluştuğu topu güzel kontrol ederek iyi de bir vuruşla kaleye gönderdi ancak top kalenin solundan az farkla auta gitti.

'43 Editörün yorumu: Galatasaray, ilk 3 haftada izleyenleri alıştırdığı baskısını kurmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarı bitmeden farkı 2'ye çıkarmanın arayışında.

'45+1 Antalyaspor, Galatasaray'ın baskısını kendi lehine çevirdi. Karşılaşmada oynanmamış süre olarak kabul edilen 2 dakikada kırmızı beyazlılar gol arıyor.

Eto'o'nun güzel pasında Danilo topu kontrol edemedi. Kontrol etmesi halinde, arkasını döndüğü anda Muslera'yla karşı karşıya kalacaktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçın ikinci yarısı, Antalyaspor'un vuruşuyla başladı.

'55 Antalyaspor çizgiye inmeden yaptığı ortalarla Galatasaray kalesinde tehlike yaratmaya çalışıyor. Akdeniz ekibi bu dakikalarda baskı kuruyor.

'61 Sakıb Aytaç'la Antalyaspor şansını denedi, savunmadan seken top kornere gitti. Aydın'ın kullandığı korner direkt olarak auta çıktı.

'62 Galatasaray'da Badou Ndiaye yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

'63 Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine Jason Denayer oyunda.

'67 Antalyaspor'da oyuncu değişikliği: Danilo'nun yerine Emre Güral oyunda.

'69 Martin Linnes, Antalyasporlu Maicon'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Norveçli futbolcunun yaptığı faul, ani atağı önlemesi sebebiyle oldukça akıllıca bir müdahaleydi.

'76 Editörün yorumu: Galatasaray, ileride oyun kurduğu her pozisyonda tehlike yaşamaya açık bir yapıda oynuyor. Akdeniz ekibinde son hamlelerdeki başarısızlık olmasa, kontradan gol bulmaları işten bile değil. Ancak sarı-kırmızılılar da farkı ikiye çıkartarak rahatlamak istiyor.

'82 Emre Güral ceza yayından çok sert bir şut çıkardı. Muslera'nın korner sonrası iyi yükselen Samuel Eto'o, skora eşitliği getirdi: 1-1.

'87 Golü bulan Antalyaspor, 3 puan için ataklarını da sıklaştırdı. Galatasaray'da Sofiane Feghouli oyuna girmek için ısınıyor.

Rodrigues'in kestiği sert topta Gomis istediği vuruşu yapamadı.

'88 Sofiane Feghouli oyunda. Çıkan isim Younes Belhanda.

'89 Antalyaspor'da Celutska yerine Salih Dursun oyuna girdi, iki takım da 3 değişiklik hakkını doldurmuş oldu.

90+5 Gol için bastıran taraf Antalyaspor. Muslera, kale vuruşunu ağır hareketlerle kullandı.

90+6 Galatasaray, kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Selçuk İnan'ın sevdiği bir noktadan kullandığı frikik, barajdan sekti ve akabinde gelişen pozisyonda bir serbest vuruş kararı daha verildi. Karşılaşmada verilen uzatma dakikası 5 dakikayken, şu anda 90+8'in içindeyiz.

'90+8 Selçuk'un kullandığı serbest vuruş farklı şekilde auta gitti, karşılaşma sona erdi.