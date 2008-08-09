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Spor

Galatasaray'a iki Sırp

Beko Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Cafe Crown, Sırp oyuncular Milan Gurovic ve Dejan Milojevic'i transfer etti...

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Galatasaray Cafe Crown, geçen sezon Polonya'nın Prokom Trefl Sopot takımında forma giyen 32 yaşında ve 2.07 metre boyundaki forvet oyuncusu Gurovic ile son iki sezon İspanya'nın Pamessa Valencia ekibinde görev yapan 31 yaşında ve 2.00 metre boyundaki Milojevic'i renklerine bağladı.

Avrupa'nın en kariyerli forvetlerinden biri olan Gurovic, Avrupa Ligi'nde 12 maçın 11'ine ilk 5 başladı ve 15 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ortalaması yakaladı. Galatasaray Cafe Crown'un bir diğer transferi Dejan Milojevic ise Avrupa Ligi tecrübesiyle göze çarpıyor. Milojevic, Milan Gurovic gibi 2001'de Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Yugoslavya'nın kadrosunda yer alıyordu.

Daha önce Marshall Strickland, Antonio Graves ve Andrija Zizic ile anlaşan sarı-kırmızılı takım, Gurovic ve Milojevic'i alarak yabancı oyuncu transferini tamamladı.

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