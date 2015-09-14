Galatasaray'a haciz şoku!

Şanlıurfaspor'a kiralanan Galatasaray'ın oyuncusu Umut Gündoğan'ın temsil haklarını elinde bulunduran menajer Veli Can, 91 bin 520 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar AŞ aleyhine hacizli takip işlemi başlattı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından 1 Eylül'de yapılan açıklamayla Şanlıurfaspor'a kiralandığı bildirilen kulübün sözleşmeli futbolcusu Umut Gündoğan'ın menajeri tarafından sunulan haciz talepli dilekçeye, kulüp ile futbolcu temsilcisi Veli Can tarafından imzalanan temsilci sözleşmesi de eklendi.

91 bin 520 liralık alacak

Sözleşmede, Galatasaray ile 31 Mayıs 2018 yılına kadar anlaşan profesyonel futbolcu Umut Gündoğan'ın sözleşmeyi imzalaması hususunda verdiği hizmetler karşılığında Can'a, taksitler halinde 2013-2014 sezonu için 47 bin 520 lira, 2014-2015 sezonu için 88 bin lira, 2015-2016 sezonu için 102 bin lira, 2016-2017 sezonu için 120 bin lira ve 2017-2018 sezonu için de 144 bin lira olmak üzere toplam 501 bin 520 lira verileceğinin garanti edildiği bildirildi.

Can, bu ücretlerden 91 bin 520 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle kulüp hakkında haciz işlemi başlatılmasını ve alacağının faiziyle tahsil edilmesini talep etti.

Dilekçeyi işleme koyarak haciz işlemi başlatan İstanbul 35. İcra Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bir yazı yazarak, 7 Eylül'de dosya borçlusu Galatasaray AŞ'nin federasyon nezdinde tahakkuk etmiş veya edecek hak edişleri ile istihkakları üzerine haciz konulduğunu bildirdi.

TFF hali hazırda borçlu olan Galatasaray'a haciz uygulayamadı

TFF de bu yazıya karşılık İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'ne 11 Eylül'de gönderdiği yazıda, "Kulübün federasyona 22 milyon 626 bin lira borçlu olduğu ve daha önce icra müdürlüklerince gönderilen yazılara göre, kulübün 18 milyon 198 dolar tutarında da icra borcu bulunduğu" ifade edildi.

Söz konusu yazıda şunlar kaydedildi:

"Borçlu Galatasaray AŞ, şu anda müvekkilimizden her nam altında olursa olsun doğmuş haczi kabil herhangi bir hak ve alacağı mevcut olmadığı gibi halihazırda müvekkile 22 milyon 626 bin 045,79 lira borçlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple haciz işleminizin tatbik edilemediğini bildiririz. Ayrıca, Borçlar Kanunu'nun hükümleri gereğince kulübün doğmuş, doğacak tüm hak ve alacakları üzerinde müvekkilin takas mahsup yetkisinin de bulunduğu bilgilerinize sunarız. Kaldı ki ihtarnamelerde adı geçen borçlu hakkında detaylı dökümü yapılmış olan icra müdürlüklerince gönderilen önceki tarihli icra ve temlik borçları bulunmaktadır."