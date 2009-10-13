'Galatasaray'a gelmeyi düşünmüyordum ama...'

Kader Keita, Galatasaray'dan aldığı teklife ilk başta sıcak bakmadığını ancak teknik direktörün Rijkaard olduğunu öğrenince bir saniye bile düşünmediğini açıkladı.



Galatasaray'ın Fildişili futbolcusu Keita, Galatasaray'a transferi ve eski kulübü Lyon hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.



Fransız RMC radyosuna konuşan Keita, Lyon'dan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu, sezon başında sekiz milyon Euro'ya transfer olduğu Galatasaray'da kendisini rahat ve huzurlu hissettiğini söyledi.



Keita, Lyon'dan uzaklaşmış olmanın kendisini çok rahatlattığını ve Galatasaray'da kendisine inanan bir teknik adamla çalıştığını vurgularken, Fransız takımındaki antrenörü Alain Perrin ve kulüp başkanı Jean-Michel Aulas'yı eleştirdi:



"Lyon'da seyirciler de dahil kimse bana yardım etmedi. Antrenör ve başkanın bana karşı davranışları beni asla memnun etmedi, gazeteler durmadan hakkımda olumsuz şeyler yazdı, burada olmadığım zaman Keita gene tatil yapıyor dediler.



Bir oyuncu transfer ettiğiniz zaman onu korursunuz, ben Lyon'da saldırıya uğradım. O kulüpte işler iyi gittiği zaman her şey iyi ama bir şeyler ters gitmeye başladığında yandınız. Fred'e bakın, kulüp için o kadar şey yaptıktan sonra nasıl gönderildi..."



Keita, Galatasaray'a gelmeye çok niyetli olmadığını ancak teknik direktörün Frank Rijkaard olduğunu öğrenince bir saniye bile tereddüt etmeden teklifi kabul ettiğini söyledi.



Lille'den Lyon'a 18 milyon euroya transfer olarak o zaman için rekor kıran Fildişili forvet, Türkiye'de iyi oyuncular olduğunu ancak ligin kalitesinin Fransa'dan daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.