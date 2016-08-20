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Spor

"Galatasaray'a gelmek için kendimi sakatlarım"

Galatasaray'a imza atması beklenen Portolu Josue hakkındaki iddia...

20 Ağustos 2016 15:06

Galatasaray’ın transferinde mutlu sona ulaştığı Josue Filipe Soares Pesqueira ile ilgili Portekiz’den müthiş bir iddia geldi. Sarı-Kırmızılılar’ın 1 yıllığına kiraladığı ve bugün İstanbul’a gelmesi beklenen deneyimli oyuncunun, ilk aşamada kendisini G.Saray’a göndermek istemeyen Porto Kulübü yetkililerini tehdit ettiği ortaya çıktı.

Porto Teknik Direktörü Nuno Espirito’nun sözlerine yer veren Abola Gazetesi, “Josue, G.Saray’a gitmesine izin vermezsek kendisini sakatlayıp idmanlara dahi çıkmayacağını söyledi. Biz de daha fazla burada kalmak istemeyen oyuncunun gitmesine izin verdik” ifadelerini manşetine taşıdı.

 

Önce sağlık kontrolü, sonra imza

 

Öte yandan Porto Kulübü ile Josue’nin transferi için her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun İstanbul’a gelmesini bekliyor. Deneyimli orta saha için gerekli yazının da kulübe ulaştığı kaydedilirken, Josue’nin ayağının tozuyla sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

 

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