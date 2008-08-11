Galatasaray’a Fransız hakem

Tempo24-



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda 13 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı Steaua Bükreş karşılaşmasını Fransız hakem Laurent Duhamel yönetecek.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak karşılaşmada, Duhamel'in yardımcılıklarını Stephane Duhamel ve Laurent Ugo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Thierry Auriac.



Maç biletleri satışta



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 13 Ağustos Çarşamba günü Ali Sami Yen Stadı'nda, Steaua Bükreş ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.



Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak Galatasaray-Steaua Bükreş karşılaşmasının Biletix üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:



Numaralı (Grup 1): 250 YTL

Numaralı (Grup 2): 200 YTL

Kapalı Alt (Grup 1): 350 YTL

Kapalı Alt (Grup 2): 250 YTL

Eski Açık: 50 YTL

Yeni Açık (Üst): 50 YTL

Yeni Açık (Alt): 50 YTL

