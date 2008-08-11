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Spor

Galatasaray’a Fransız hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda 13 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı Steaua Bükreş karşılaşmasını Fransız hakem Laurent Duhamel yönetec

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda 13 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı Steaua Bükreş karşılaşmasını Fransız hakem Laurent Duhamel yönetecek.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak karşılaşmada, Duhamel'in yardımcılıklarını Stephane Duhamel ve Laurent Ugo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Thierry Auriac.

Maç biletleri satışta

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 13 Ağustos Çarşamba günü Ali Sami Yen Stadı'nda, Steaua Bükreş ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak Galatasaray-Steaua Bükreş karşılaşmasının Biletix üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Numaralı (Grup 1): 250 YTL
Numaralı (Grup 2): 200 YTL
Kapalı Alt (Grup 1): 350 YTL
Kapalı Alt (Grup 2): 250 YTL
Eski Açık: 50 YTL
Yeni Açık (Üst): 50 YTL
Yeni Açık (Alt): 50 YTL

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