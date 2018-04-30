T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'a Florya'da 'şampiyon' gibi karşılama

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı

30 Nisan 2018 01:38

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş\'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı.
Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri\'ne akın eden Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde bekledi. Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, yaktıkları meşalelerle takıma sevgi gösterilerinde bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların tesislerin önünde beklemesi
- Meşale yakıp, tezahürat yapmaları
- Takım otobüsünün tesislere gelişi
- Taraftarların coşkusu
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetCemilDHA GalatasaraylıBeşiktaşKarşılaşmanınFlorya Metin Oktay TesisleriSarıkırmızılıTakımOtobüsünGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ TaraftarlarınMeşaleTaraftarlarınGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24