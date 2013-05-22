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Spor

Galatasaray'a ezeli rakibinden çalım: Alper Potuk Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Eskişehirspor'un yıldız futbolcusu Alper Potuk'u kadrosuna kattı...

22 Mayıs 2013 02:10

Galatasaray, Alper Potuk ile görüştüğünü borsaya bildirdi ancak Fenerbahçe Kulübü, Eskişehirsporlu oyuncu Alper Potuk'u renklerine bağladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alper Potuk'un, Eskişehirspor Kulübü'nden transferi için resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir" denildi.

 

Fenerbahçe'ye geçti

 

Galatasaray, Alper Potuk ile görüştüğünü borsaya bildirdi ancak Fenerbahçe Kulübü, Eskişehirsporlu oyuncu Alper Potuk'u renklerine bağladı.

Eskişehirspor Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe 6 milyon 250 bin Euro + Orhan Şam ve Bienvenu'yü verdi" diye konuştu ve transferi doğruladı.

DHA'ya konuşan Erdal Şahbaz, "Fenerbahçeli yöneticilerle bugün yapılan görüşmeler sonunda, Alper Potuk transferi için anlaşmaya vardık. Fenerbahçe, Alper için 6 milyon 250 bin Euro, Orhan Şam ve Bienvenu'yü verecek. Bu transfere Alper Potuk da sıcak baktı. Bu transfer hem Alper'e, hem de iki kulübe hayırlı olsun" dedi.

Erdal Şahbaz ayrıca, Alper Potuk'un yarın menajeriyle birlikte Fenerbahçe Kulübü'ne giderek, kendisi Sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacağını söyledi.

 

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