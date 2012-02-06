Galatasaray'a Elano piyangosu vurabilir

T24 - Güney Amerika'nın bir numaralı kupası Copa Libertadores'in son şampiyonu Santos'un formasını giyen eski Galatasaraylı Elano, yakın zamanda yeni bir transfere imza atabilir.



Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Santos'un Gremio'nun orta saha oyuncusu Douglas'ı transfer edebilmek için takasta kullanmaya çalıştığı Elano, bu girişimi öğrendikten sonra büyük hayal kırıklığı yaşadı.



Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Santos başkanı Luis Alvaro de Oliveria Ribeiro da, Elano'nun hala Santos'ta olduğunu söylese de yıldız oyuncunun ayrılma ihtimaline yeşil ışık yaktı. Brezilyalı başkan, "Eğer teklif gelirse ve Elano da ayrılmak isterse, kulüpte mutlu olmayan hiç bir futbolcuyu zorla takımda tutmayacağım gibi onu da tutmam" dedi.



Brezilya basınına göre, Elano'nun en ciddi talipleri arasında Corintihans yer alıyor. Elano'nun transferi için Santos ile pazarlık masasında olan Corintihans, Brezilyalı futbolcu için Santos'a 3 milyon euro civarında bir rakam teklif edecek.



Öte yandan Elano, Santos'tan Corintihans'a 3 milyon euroya transfer olması durumunda Galatasaray kasasına 1.5 milyon euro koyacak. 2.9 milyon euroya Elano'yu Santos'a satan Galatasaray, Santos ile yaptığı anlaşmada Brezilyalı oyuncunun 31 Aralık 2012'ye kadar başka bir takıma transfer olması durumunda yüzde 50 pay alacağını sözleşme altına almıştı.



Henüz 20 yaşındayken transfer olduğu Santos forması ile yıldızlaşan Elano, 2004'de Shakhtar Donetsk'e, 2007'de Manchester City'e transfer oldu. 2009'da Galatasaray'a transfer olan ve sarı kırmızılı forma ile 29 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 30 Kasım 2010'dan bu yana Santos forması giyiyordu.