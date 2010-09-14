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Spor

GALATASARAY'A DURMAK YOK İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 19:08

-GALATASARAY'A DURMAK YOK İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün Gaziantepspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Bucaspor ile hafta sonunda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.  Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantepspor maçında 45 dakika ve üzerinde süre alan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı bildirildi.  Maçta yer almayan ve az süre sahada kalan oyuncuların ise pozisyon, orta ve şut çalışması yaptığı antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.  Galatasaray, yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bucaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.  -DİVAN KURULU TOPLANTISI YARIN Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün olağan Divan Kurulu toplantısının yarın yapılacağı duyuruldu.  8 Eylül Çarşamba günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılması gereken toplantı, bu tarihin Ramazan Bayramı arifesine gelmesi nedeniyle yarına alınmıştı.   Toplantıda, kulüp başkanı Adnan Polat'ın geçtiğimiz iki ayı içeren sunum yapacağı kaydedildi. 

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