Önümüzdeki Ocak oyında düzenlenecek Dubai Cup için Galatasaray da davet edildi. Milan, Bayern Münih ve Feyenoord'un da katılacağı turnuvanın birincilik ödülü 1 milyon dolar olarak belirlendi.





Galatasaray'a Dubai'den davet geldi. Dubai Şeyhi Muhammed El Maktum, uluslararası bir prestij kazandırmak istediği Dubai Futbol Turnuvası’na sarı-kırmızılı takımı davet etti.



2009 yılı ocak ayında düzenlenmesi planlanan turnuvaya Galatasaray’ın yanı sıra ünlü İtalyan kulübü Milan, Alman devi Bayern Münih ve Hollanda temsilcisi Feyenoord’un da katılması bekleniyor.



Turnuvanın zamanlaması ile ilgili görüşmeler sürerken, mini bir turnuva olmasına karşın para ödülü Galatasaray için oldukça iyi bir rakam...



Şampiyon olan takıma 1 milyon dolar, ikinciye 700 bin dolar, üçüncüye 500 bin dolar ve son sırada yer alacak takıma da 300 bin dolar ödül verilecek. Geçen yıl Internacional’ın şampiyon olduğu turnuvaya ayrıca Stuttgart, Inter ve Ajax katılmıştı.



Galatasaray Futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin yapılan teklifi doğrularken, katılması kesinleşen kulüplerle takvim için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

