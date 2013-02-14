Galatasaray'a dev sponsor

Galatasaray, General Motors Türkiye ile toplam 3.75 milyon Euro tutarında sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Sarı Kırmızılı kulüp General Motors ile toplamda 3 Milyon 750 Bin Euro ’luk anlaşma yaptı. Sponsorluk anlaşmasının detayları KAP’a şöyle bildirildi:

"Şirketimiz ile General Motors Türkiye Ltd.Şti. arasında 1 Ocak 2013-31 Mayıs 2013 tarihleri arasındaki dönem için 750.000 EUR, 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki sezon için 1.500.000 EUR ve 1 Haziran 2014-31 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki sezon için 1.500.000 EUR olmak üzere toplam 3.750.000 EUR tutarında sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır."