'Galatasaray'a da forvet şart'

Galatasaray'ın takım istatistikleri

İşte Dilmen'in, Galatasaray'ın durumunu değerlendirdiği ve Milliyet gazetesinde bugün (26.12.2009) yayımlanan yazısı:Sarı-kırmızılı ekibin de aynı Fenerbahçe gibi ciddi bir santrfor ihtiyacı var. Sakat olan iki forvet Baros ve Nonda’nın durumu şüpheli. Bu bölgedeki Kewell iyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışsa da, ikinci yarıdaki zorlu maç trafiğini düşünürsek bu sorun acilen giderilmeli.Galatasaray da Fenerbahçe gibi iyi başladı sezona. Onlara da ne olduysa Fenerbahçe maçından sonra oldu. Anlayacağınız bir tanesi derbiyi kazanarak geriye gitti, diğeri kaybederek.Oysaki takımın başına getirilen Frank Rijkaard’ın oluşturmaya çalıştığı yeni bir anlayış ile üst çok başarılı maçlar çıkarıyorlardı. Fenerbahçe maçında demoralize olan takıma bir de Milan Baros’un sakatlığı eklenince çok sert bir iniş yaşadılar. Baros’un alternatifi olan ve benim çok beğendim Nonda da sakatlığı nedeniyle yarar sağlamayınca üst üste gelen kötü sonuçlar kaçınılmazdı.Aslında Teknik Direktör Rijkaard oyun şablonunu kurmakta zorlandı. Şöyle ki, 4-2-3-1 oynarken ortaya daha ofansif bir takım çıktı. 4-3-3’te ise daha defansif... Bu tercih git gelleri hesapta olmayan ciddi puan kayıplarına yolaçtı.Genel anlamda bakarsanız Avrupa’da grubunu lider bitirmesi, son haftalarda ligde de toparlanması Fenerbahçe ile aynı görüntü içinde olmasını sağladı. Hatta aynı Fenerbahçe gibi şu an da ciddi bir santrfor ihtiyacı var. Çünkü bu bölgede iki oyuncuya sahip. Biri Baros, diğeri Nonda. Şu an için ikisi de soru işareti. Kewell son maçlarda iyi niyetiyle bu forvette oynasa da bence asıl bölgesinde daha etkili.İlk yarıda bence takımın en başarılı oyuncusu Kewell. Kaptanlığın yakıştığı Arda da ilk 10 hafta harika bir oyun çıkardı. Bunların dışında orta sahada Mustafa Sarp istikrarlıydı. Servet Çetin maçların yarısında çok iyiydi. Diğer karşılaşmalarda bildiğimiz Servet’in altında kaldı.Ama yanında oynayan oyuncularda sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü istikrar sağlanamaması da Servet’in performansında belirleyici rol oynadı.Galatasaray’da bence en önemli oyuncu Sabri. Ancak ilk yarıyı yine sakatlıkla kapadı. İkinci devreye mutlaka yetişmesi gerek. Savunmada oynayan bir oyuncunun bu kadar önemli olmasının sebebi rakipleri çok rahatsız ediyor, devamlı ve çabuk...Avrupa Kupaları’ndaki durumunu değerlendirecek olursak eşleştiği takımlar kadar şansı var. Daha da ileri gitmesi için Milan Baros ve Nonda ikilisinin bir an önce düzelmesi, Mehmet Topal’ın acilen form tutması ve Servet’in yanındaki oyuncuda da devamlılığın sağlanması gerek.Bu arada Teknik Direktör Rijkaard’ın yabancı oyuncuları tatile erken göndermesi çok tartışıldı. Ben bu kararı doğal karşılıyorum. Rijkaard’ı açıkcası çok kaliteli bir insan olarak görüyorum. Demeçleri, duruşu, olaylara verdiği reaksiyonlar birinci sınıf. Oyuncuların psikolojisini iyi anlıyor. Aslında yabancıları göndererek kenardaki isimlere yol açtı. Bir bakıma gönüllerini aldı.Sarı-kırmızılı takımı öndekiler ve arkadakiler diye ikiye ayırabiliriz. Öndeki oyuncuların maç maç formları takımın attığı gol sayısını ve sonucunu belirliyor. Savunma eleştiriliyor ama suçlanması gereken defans oyuncuları değil. Problem takım savunmasında. Çok ofansif oynadıkları zaman özellikle orta saha oyuncuları rakibe baskı kurmalı ki, savunma da kontrollü çıkabilsin. Ancak öndeki dört oyuncunun takım savunması ile ilgisinin bulunmaması orta alana aşırı yük bindiriyor. Oyunun devamında da orta alanı tutan Mustafa Sarp, Mehmet Topal, Barış, Ayhan gibi oyuncularda yorgunluktan düşüş yaşanıyor. Bu isimler alan daraltamayınca savunmanın arasına girmeye başlıyorlar. Bu da defans oyuncularını zor duruma düşürüyor. Galatasaray savunma ile forvet arasındaki mesafeyi daralttığı zaman Türkiye’nin en etkili takımı. Mesafeyi açtığında ise maçlarından her sonuç çıkabilir.Milan Baros’un Fenerbahçe maçında sakatlanmasından sonra Galatasaray’da tüm taşlar yerinden oynadı. Çek golcünün eksikliğini sarı-kırmızılı takım fazlasıyla hissetti.İsabetli pas: Servet Çetin (626)İsabetli Orta: Arda Turan (23)İsabetli şut: Arda Turan (18)Top kazanma: Servet (357)Top kaybetme: Arda (356)En çok gol atan: Kewell (9)En çok pozisyona giren: Kewell (29)En çok asist yapan: Arda (8)En çok topla buluşma: Arda Turan (956)En çok ofsayta kalan: Milan Baros (11)En çok faul yapan: Servet (22)En çok faul yapılan: Arda (23)En çok kart gören: Mustafa Sarp (5 sarı)En çok süre alan: Leo Franco (1530 Dk.)