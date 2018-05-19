Galatasaray'a coşkulu uğurlama

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında şampiyonluk için Göztepe ile İzmir\'de karşılaşacak Galatasaray\'ı yüzlerce taraftarı kaldıkları otelden stada büyük coşkuyla uğurladı. Sarı-Kırmızılı ekibin kaldığı otelin önünde toplanan taraftarlar flama ve atkılarla görsel şov yaparken, tezahüratlarla ortalığı inletti. Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da otel önünde toplanan taraftarların yanına gelip, hem tezahüratlara eşlik etti hem de sarı-kırmızılılarla bol bol fotoğraf çektirdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otel önünden arabayla geçen Göztepeli taraftarların üzerinde sopalar çıktı. Arabayı durduran çevik kuvvet yapılan aramada 4 adet sopa ele geçirdi. Saatler 17.00\'yi gösterdiğinde ise Galatasaray kafilesi otelden çıkış yaptı. Taraftarlar futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim\'e büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Minik bir Galatasaray taraftarı, takımın golcüsü Gomis\'e oyuncak bebek hediye etti. Galatasaraylı taraftarlar takım otobüsüne uzun konvoylar oluşturarak Bornova Stadı\'na kadar eşlik etti. Ancak polis kontrol noktasında taraftarları stat çevresine almadı. Galatasaray\'ın stada gelişinde herhangi bir olay yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galatasaray takımının otelden ayrılışı

-Galatasaraylı taraftarların otel önündeki coşkusu

HABER: Onur ATIŞ -KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

