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Spor

Galatasaray'a Chelsea'nin yıldızı önerildi

Dış transferde sessizliğini sürdüren Galatasaray'a Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Obi Mikel önerildi

21 Temmuz 2016 19:51

Ön libero arayışına bir çözüm üretemeyen Galatasaray'da Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Lucas Leiva'ya alternatif olarak, Ada'dan yine önemli bir isim olarak Obi Mikel'in transferi için de girişimler başladı.

Liverpool'un Leiva için bonservis bedeli olarak 2,5 milyon Euro'ya inmemesi nedeniyle Chelsea'nin 29 yaşındaki Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel için de temasa geçildi.

DHA'nın haberine göre; Chelsea'nin menajerliğine getirilen Antonio Conte'nin Obi Mikel'i kadroda düşünmediği ve İngiliz Kulübü'nün Obi Mikel'i satma kararı aldığı bildirildi.

Bu transferin önündeki tek zorluk ise Chelsea'de yılda 5 milyon Euro kazanan Ebu Mikel'in ücretinde ne kadar indirime gideceği.

Obi Mikel'in 3 milyon Euro'nun altında bir ücreti kabul etmesi durumunda sarı-kırmızılı kulüp rotayı çevirdiği Obi Mikel'i kadrosuna katabilir.
 

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