Galatasaray'a bir teknik direktör adayı daha: Şenol Güneş

Galatasaray'da başkan Ünal Aysal'ın, her vesileyle kendisinden övgüyle bahsettiği Şenol Güneş, sarı kırmızılı takımdaki teknik direktör arayışları için yorum yapmayacağını söyledi.

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Güneş, "Başkanın benimle ilgili övgü dolu sözlerini biliyorum. Elbette memnuniyet verici. Ama teknik direktörlük konusunda yorum yapmam. Konuşmak istemiyorum. Şu aşamada hiçbir yorumum olamaz. Bir gelişme yok. Bana ulaşan bir teklif yok. Gelişme olursa paylaşırım" dedi.