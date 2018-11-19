Galatasaray'a bir sakatlık şoku daha: 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 6 hafta uzak kalacak.
Fanatik'in haberine göre; Fas'ın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belhanda, mücadelenin 45'inci dakikasında sakatlık geçirmişti.
Sağ arka adalesinden sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon'un resmi Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Belhanda, böylece ligin ilk yarısında kalan maçlarda Sarı Kırmızılı takımdaki yerini alamayacak.