Galatasaray'a bilirkişiden 50 milyon liralık 'çatı' faturası

Galatasaray ile Spor Genel Müdürlüğü (SGM) arasında mahkemeye taşınan Türk Telekom Arena'nın çatısı davasında bilirkişi, sarı kırmızılı kulübün tezlerini çürüten bir rapor verdi. Buna göre çatının yapılmasında hiçbir sakınca yok. Son bilirkişi raporu da ortaya çıkınca dava sonuçlanıncaya kadar ve şartnamede yer alan maddeler de göz önüne alındığında Galatasaray'ın 40 ile 50 milyon lira civarında zarar edebileceği belirtiliyor.

Galatasaray Kulübü ile Spor Genel Müdürlüğü arasında 03.05.2011 tarihinde yapılan kullanım protokolü ile TT Arena sarı-kırmızı kulübe devredilmişti.

Galatasaray'ın hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün TT Arena'daki edimlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübü mahkemeye vermesiyle ilgili olarak; "Açılır kapanır çatı konusunda temel belge, İnşaat Şartnamesidir. Bu belgede açılır kapanır çatı yapılmalı diye bir madde yok. Ayrıca bu açılır kapanır çatı düşüncesi, sonradan ortaya çıkmış, sonradan projeye dahil edilmeye çalışılan bir düşüncedir. Çatı tasarısı nedeniyle çimler yeterince güneş almıyor. Çatıya kapakların eklenmesi durumunda çimler tamamen güneşten mahrum kalacak. Bu durumda çimlerin korunması son derece zor olur" ifadelerini kullanmıştı.

‘Spor Genel Müdürlüğü Galatasaray’a dava açtı’

Ercan Ata’nın DHA’daki haberine göre, sarı-Kırmızılı yönetim ile yapılan protokolde TT Arena'nın çatısını kulübün 24 ayda bitirmesi gerekiyordu. Ancak Galatasaray yönetimi, vaat ettiği sürede çatıyı yapmayınca SGM 2013 yılının 5. ayında açılır kapanır çatı için, bedeli ve yarısı kadar cezai şart tutarının faizi ile birlikte tahsili için Galatasaray kulübüne dava açmıştı.

Bu dava da her geçen gün Galatasaray Kulübü'nün aleyhine işliyor. Son bilirkişi raporu da ortaya çıkınca dava sonuçlanıncaya kadar ve şartnamede yer alan maddeler de göz önüne alındığında Galatasaray'ın 40 ile 50 milyon TL civarında zarar edebileceği belirtiliyor.

Galatasaray’ın sözleşmeye uymadığı ortaya çıktı

Galatasaray kulübü çatısını kendileri yapması karşılığında TT Arena stadyumunda birçok çalışmanın daha lüks yapılması teklifi GSGM tarafından kabul edildi ve yeni bir protokol yapıldığı belirtildi. Ancak Sarı Kırmızılı yönetimin açılır-kapanır çatı olmaz ifadesi üzerine GSGM'den olur raporu çıktı. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü sözleşmede yer alan maddeyi işleme koydu ve Galatasaray kulübünü uyardı. Galatasaray kulübünün sözleşme şartnamesine uymayarak farklı gerekçeler öne sürdüğü belirtilerek, 2014 tarihinde mahkemeye gittiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp mahkemeden bilirkişi istedi

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 24.12.2013 tarihinde İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesine 2013 / 707 sayılı dosya ile Galatasaray'a, cezai şart tutarının faizi ile birlikte tahsili için dava açtı. Bu gelişme üzerine Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetimi, 2014 yılının başında bilirkişi atanması isteği ile mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine açılan davanın ardından mahkeme, bilirkişi atayarak inceleme başlattı.

8 ay boyunca İnklinometrik ve Jeodezik ölçüm sonuçlarını içeren raporu hazırlayan 5 kişilik bilirkişi heyeti 06.08.1014 tarihinde 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu ortaya çıktı.

‘Bilirkişi raporu Galatasaray’ın iddialarını çürüttü’

Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Prof.Dr. Turgut Öztürk, Atila Sezen, Dr. Müh. Kadir Özakgül ve Ali Kemal Sevdin'in 06.08.1014 tarihinde mahkemeye sundukları raporun sonuç bölümü şöyle:

1- TT Arena Stadyumu ve çevresinde yapılan İnklinometrik ve Jeodezik ölçümlerden elde edilen sonuçlar, TT Arena Stadyumu'nda herhangi bir zemin hareketi veya yapıda herhangi bir deformasyon oluşmadığını göstermektedir.

2- Bu açıdan bakıldığında, açılır-kapanır bir çatı inşası sonrasında çatı sisteminin etkin ve doğru kullanılmasına engel teşkil edecek bir durumun söz konusu olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.

3- Dilatasyon bölgelerinde gözlenmiş olan hasarların bu kısımlarda uygun malzeme kullanılmamış olması ve imalatın uygun yapılmamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

4- Olası bir çatı inşası nedeniyle çatı kapaklarında meydana gelecek olan 7.0 metre yükselmenin saha çimlerinin güneş ışığı ile beslenmesini olumsuz etkileyeceği açıktır.

5- Ancak, bu olumsuzluğun giderilebilmesi için teknik önlemlerin (mevcut) olduğu bilinmektedir.

6- Sonuç olarak, stadyum içinde ve dışında kurulu halde bulunan deformasyon ölçüm ağının makul bir süre daha muhafaza edilerek deplasmanların izlenmesi tavsiye edilir.