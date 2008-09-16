Galatasaray'a Belarus pivot



Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, Belarus Milli Takımı oyuncusu Marina Kress'i kadrosuna kattı.





Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, Belaruslu oyuncu Marina Kress'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.



Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 28 yaşında ve 1.95 metre boyundaki Kress'in, sarı-kırmızılı renklere dahil edildiği bildirildi.



En son Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Belarus formasını giyen Kress, geçen sezon Galatasaray'ın yarı final oynadığı FIBA Avrupa Kupası'nda, İspanya'nın Extrugasa takımının formasını giymiş ve maç başına 9 sayı, 9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

